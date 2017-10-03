В Кремле не считают ситуацию с диссертацией Мединского поводом для ужесточения правил

В Кремле не считают ситуацию вокруг докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского поводом для ужесточения правил присвоения ученых степеней.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта тема не является поводом для каких-то системных преобразований, так как есть «система, которая функционирует», и вряд ли «отдельно взятый случай может являться триггером для каких-то процессов».

На вопрос, может ли в случае лишения Мединского степени произойти отставка министра, Песков заявил: «На этот вопрос я не могу вам ответить. Я не думаю, что где-то в нормах прописана какая-то увязка подобных материй».

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии по истории в понедельник рекомендовал лишить Мединского ученой степени за «крайне низкий уровень» проделанного им исследования. Представители ученого сообщества, которые добиваются лишения Мединского ученой степени, не обвиняют министра в плагиате, но настаивают, что его диссертация не имеет научной ценности.

Президиум ВАК решит судьбу ученой степени министра 20 октября.