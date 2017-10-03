Васильева напомнила об отсутствии плагиата в диссертации Мединского

В ситуации вокруг докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского министр науки Ольга Васильева указала на два важных момента, сообщает «РИА Новости». Она напомнила, что два диссертационных совета дали положительное заключение по этой работе. «А еще очень важный момент – это отсутствие плагиата в работе», – добавила она.

«Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та самая полемическая история, которая должна быть», – считает Васильева.

2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского ученой степени за «крайне низкий уровень» проделанного им исследования. Ранее диссовет МГУ не нашел в тексте диссертации заимствований, а потом диссовет Белгородского госуниверситета признал работу министра соответствующей критериям ВАК.

Представители ученого сообщества, которые добиваются лишения Мединского ученой степени, не обвиняют министра в плагиате, они настаивают, что его диссертация не имеет научной ценности.

Президиум ВАК решит судьбу ученой степени министра 20 октября. Сам Мединский отказался комментировать ситуацию, ранее он отмечал, что его диссертацию критикуют «какие-то безработные оппозиционные деятели», которые «не знают, чем заняться».