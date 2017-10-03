В Казани эвакуировали парламент и правительство Татарстана

В Казани прошла эвакуация из зданий парламента, правительства, министерства сельского хозяйства и продовольствия и министерства здравоохранения Татарстана. Об эвакуации сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье». Охранник в минсельхозе рассказал журналистам, что поступил звонок о минировании здания.

Сотрудники Госсовета и правительства Татарстана также подтвердили, что была объявлена эвакуация.

МВД республики эту информацию не комментирует.

Ранее в этот же день ТАСС сообщил, что в Москве аноним «заминировал» два вуза, гимназию и жилой дом.

Волна звонков о минировании идет по городам России с 11 сентября. Там проводятся массовые эвакуации людей одновременно по нескольким адресам. Пока бомб нигде не нашли, отправителя ложных сообщений не выявили.