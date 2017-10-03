Путин призвал увеличить поставки гуманитарной помощи в Сирию

Президент Владимир Путин назвал неотложной задачей наращивание поставок гуманитарной помощи в Сирию и разминирование освобожденных территорий. Как передает ТАСС, он призвал все страны принять в этом участие. Это заявление он сделал на церемонии вручения верительных грамот послами 20 государств в Кремле.

Путин обратил внимание дипломатов, что они возглавили миссии своих стран «в весьма сложный период, когда ситуация в мире становится все более неспокойной, усиливается напряженность», цитирует сайт Кремля. Он напомнил, что в этой ситуации ООН остается гарантом стабильности и предсказуемости в международных делах. По его словам, Россия привержена задаче повышения эффективности организации, но считает, что любые качественные изменения в ее работе должны проводиться с согласия большинства стран.

ООН должна уделять особое внимание разрешению региональных конфликтов, сказал президент. Он пообещал, что Россия будет и впредь вносить посильный вклад в эти усилия, в частности на сирийском направлении.