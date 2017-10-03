Путин рассказал о переживаниях за Испанию

В Москве переживают за Испанию и надеются на преодоление кризиса в стране, связанного с каталонским референдумом, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами 20 зарубежных стран.

«Не скрою, мы очень переживаем за Испанию. Но это, конечно, внутреннее дело Испанского королевства, - сказал он. - Надеемся, что кризис удастся преодолеть».

За отделение Каталонии от Испании проголосовало 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, при этом в голосовании участвовало 2,26 млн человек, или около 42% населения региона, сообщили его власти. Перед голосованием Мадрид направил в Каталонию дополнительные силы полиции. Кое-где противостояние переросло в беспорядки, полиции пришлось использовать резиновые дубинки и пули против сторонников отделения Каталонии. По данным каталонских чиновников, в стычках травмы получили 844 человека.