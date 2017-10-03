Забастовка парализовала движение транспорта в Барселоне

В связи с забастовкой протеста в Каталонии заблокированы наиболее значимые автомобильные дороги, их перекрыли демонстранты. Как сообщает Reuters, забастовка затронула госсектор и мелкие компании, общественный транспорт работает с перебоями, в Барселоне закрыто метро. Бастующие протестуют против действий испанской полиции в день референдума о независимости Каталонии. Они осуждают применение насилия к участникам мирного голосования. Правительство Каталонии сообщило, что в стычках с полицией 1 октября пострадали почти 900 человек.

Крупнейшие профсоюзы Испании UGT и CCOO отказались поддержать забастовку, отмечает агентство. Они осудили одновременно и жесткие действия полицейских, и призывы к отделению Каталонии. В обычном режиме работают аэропорт Барселоны «Эль Прат» и городское такси. Многие мелкие компании закрылись 3 октября на весь день. Школы, университеты и медицинские учреждения либо закрылись, либо работают с минимальной загруженностью. По всему региону протестующие устроили не меньше 24 пикетов, заблокировав дороги. Остановлена работа морского порта Барселоны, прекратилось движение по улице Гран-виа, почти пуст рынок «Бокерия».

На сайте церкви Саграда Фамилиа, одной из самых посещаемых достопримечательностей Барселоны, опубликовано заявление с осуждением испанской полиции. Саграда Фамилиа отвергает насилие как способ разрешения конфликтных ситуациях. Днем ранее микроблог музея сообщил, что 3 октября храм будет закрыт для посещения.

Бастовать собирался и футбольный клуб Barcelona, он отменил 3 октября тренировки. Сторонник независимости Каталонии, защитник Barcelona Жерар Пике, из-за которого 2 октября была сорвана тренировка национальной сборной Испании, 3 октября провел тренировку в сборной по полной программе. Ранее он заявил, что готов покинуть сборную Испании, и 2 октября на тренировке его освистали зрители. В результате занятие пришлось прекратить через 23 минуты после начала, напоминает ТАСС.