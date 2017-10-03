Пять человек погибли при падении самолета Ан-28 близ Алма-Аты

При крушении самолета Ан-28 под Алма-Атой погибли пять человек, находившихся на борту. Об этом рассказал официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Самолет разбился 3 октября в 19.15 по местному времени (16.15 мск) в Илийском районе Алма-Атинской области, недалеко от села Междуречинск. «При проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки Ан-28 с последующим возгоранием. Предварительно, на борту самолета находились пять человек», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-28 авиакомпании East Wing пропал с радаров в 28 км от Алма-Аты. Самолет был обнаружен горящим. «Производится тушение самолета», - добавил Иманкулов.