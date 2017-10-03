Одна из старейших авиакомпаний Великобритании прекратила полеты

В 2016 г. Monarch перевезла на 14% больше пассажиров, получив на 100 млн фунтов меньше выручки, сообщила KPMG Monarch Airlines

В полночь с 1 на 2 октября совет директоров Monarch решил прекратить полеты и ввести в компании внешнее управление. Им займется KPMG, которая тут же назначила управляющих в Monarch Airlines и Monarch Travel Group. «Нужно было сделать это в тот момент, когда все самолеты Monarch находились на земле, – пояснил Блер Ниммо из KPMG. – А такое бывает лишь в течение нескольких часов рано утром».

Monarch – одна из старейших и пятая по величине авиакомпания Великобритании, выполняла рейсы более чем в 40 направлениях из пяти британских аэропортов. В прошлом году перевезла около 6 млн пассажиров.

Все рейсы Monarch Airlines и все туры Monarch Travel Group отменены, объявила KPMG, в том числе 300 000 уже забронированных поездок. Компенсацию за потерянные туры получат лишь те, у кого они были застрахованы.

Как выехать с Кипра Банкротство Monarch Airlines затронуло и британцев, отдыхающих на Кипре. Авиакомпания совершала рейсы в аэропорты Ларнаки и Пафоса. На специальном сайте для пассажиров Monarch Airlines, созданном управлением гражданской авиации Великобритании (https://monarch.caa.co.uk/), приводится информация по рейсам из кипрских аэропортов в Великобританию вместо рейсов Monarch. Время вылета во многих случаях соответствует времени отправления старых рейсов, хотя иногда задержки могут составлять несколько часов. Аэропорты прилета – те же, что и по старым билетам. 4 октября должны отправиться четыре рейса из Ларнаки и два из – Пафоса. Британцы занимают первое место на Кипре среди туристов, их доля превышает 30%. В период с начала года по август Кипр посетило рекордное количество иностранных туристов – 2,5 млн, по данным Кипрской организации по туризму.

За рубежом у компании осталось 110 000 клиентов. Организацией их доставки домой займутся британские власти. Правительство Великобритании попросило управление гражданской авиации (CAA) зафрахтовать более 30 лайнеров и организовать возвращение в страну клиентов Monarch Airlines чартерными рейсами. Министр транспорта Крис Грейлинг назвал это «крупнейшей в истории операцией по возвращению на родину в мирное время».

Компания до конца вела переговоры о привлечении экстренной финансовой помощи, заявил Грейлинг. По словам гендиректора CAA Эндрю Хейнса, регулятор узнал о планах Monarch перейти под внешнее управление только в выходные. Но к краху Monarch власти были готовы. «У нас есть детально проработанные планы действий в ряде чрезвычайных ситуаций», – говорится в заявлении CAA.

Министерство транспорта пообещало вывезти клиентов Monarch из-за рубежа в даты, максимально близкие к тем, на которые у них были билеты. Возможно, некоторым придется продлить пребывание за рубежом. Некоторые могут быть доставлены в другие аэропорты Великобритании, но затем бесплатно на автобусах добраться до своего аэропорта назначения, объявило министерство.

В вывозе пассажиров 2 октября принимали участие не только британские авиакомпании, в числе которых и British Airways, но также перевозчики из континентальной Европы и Америки, следует из онлайн-расписания на сайте CAA. По большей части рейсы отправляются практически в те же сроки, что и отмененные вылеты Monarch Airlines. На сайте CAA были указаны номера посадочных талонов тех пассажиров, которых вывезти в положенный срок не удается. При этом регулятор предупредил, что онлайн-регистрация на новых рейсах невозможна, сгорают также и все полученные ранее посадочные талоны. Регистрация на рейсы будет происходить непосредственно в аэропорте вылета, что может привести к появлению очередей. Поэтому регулятор посоветовал приезжать в аэропорт не менее чем за три часа до вылета.

Компания Monarch, несколько десятилетий принадлежавшая швейцарско-итальянской семье Мантегацца, была прибыльна, пока спрос на чартерные перевозки не стал падать, а пассажиры не переключились на лоукостеры. С 2009 г. авиакомпания лишь дважды получила небольшую прибыль, провела несколько реорганизаций и наняла KPMG для поиска покупателя на свое подразделение ближнемагистральных перевозок.

В 2014 г. на помощь ей пришла инвестиционная группа Greybull Capital. Год назад она сделала последнее финансовое вливание в Monarch на 165 млн фунтов ($219 млн). Это позволило CAA продлить лицензию авиакомпании.

Но в 2016 г. убыток Monarch достиг почти 300 млн фунтов ($398 млн); в этом, по словам гендиректора Эндрю Суоффилда, она могла потерять 60 млн. Компания объясняет свои проблемы длительным периодом снижения цен на билеты, особенно на рейсы в Испанию и Португалию – ее основные рынки. Ситуация обострилась в последнее время: британцы стали отказываться ехать на отдых в Турцию и Северную Африку и на испанском направлении лоукостеры стали предлагать больше рейсов и туров. «Из-за террористических угроз на Ближнем Востоке и проблем в Восточном Средиземноморье она оказалась вовлечена в ценовую войну на очень тесном рынке Западного Средиземноморья», – объяснил Хейнс.

Ценовую войну иллюстрируют слова Майка О’Лири, водителя грузовика из Вулверхэмптона, чей рейс был отменен в понедельник. «У меня минимальный бюджет, именно поэтому я выбрал Monarch: у них билеты на 50% дешевле, чем у других», – сказал он FT.