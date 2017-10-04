Гавана осудила решение США о выдворении 15 кубинских дипломатов

МИД Кубы считает необоснованным и неприемлемым решение США о сокращении персонала кубинского посольства в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на кубинского главу внешнеполитического ведомства Бруно Родригеса. «МИД выражает протест» в связи с этим решением, заявил министр.

Родригес обратил внимание на недоказанность факта «акустических атак» на американских дипломатов в Гаване. «Не существует ни единого доказательства того, что предполагаемые инциденты действительно произошли. Причины и происхождение заболеваний, о которых сообщили американские дипломаты и члены их семей, неизвестны. Не удалось установить и предполагаемых исполнителей», - отметил министр. По его словам, кубинские власти не получили никаких медицинских заключений о состоянии здоровья пострадавших дипломатов.

3 октября США потребовали от Кубы сократить ее посольский штат в Вашингтоне на 15 человек, покинуть территорию США им предписано в течение семи дней. Так Вашингтон ответил на вынужденное сокращение своей миссии в Гаване после того, как 22 американских дипломата пострадали от неких «акустических атак».

Чиновники Госдепартамента пояснили, что требования к Гаване – это не наказание, а обеспечение равных уровней укомплектования посольств персоналом на фоне продолжающегося расследования о «нападениях на здоровье» американских дипломатов, передает Reuters.

Ранее AP сообщало о намерении властей США потребовать от Гаваны сократить кубинскую дипмиссию на 60%.