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Суд Греции постановил выдать США россиянина Винника

Суд города Салоники удовлетворил запрос США на экстрадицию гражданина России Александра Винника, передает Афинское информационное агентство. Суд также передаст США компьютер, планшет и мобильные телефоны, которые были изъяты у Винника при задержании. Защита россиянина намерена обжаловать это судебное решение.

38-летний россиянин был задержан 25 июля греческими властями на одном из курортов страны. Он обвиняется американскими властями в отмывании на операциях с биткойнами. Как утверждают американские следователи, Винник был руководителем преступной группировки, которая управляла «одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершались киберпреступления». По их версии, с момента создания этого сайта в 2011 г. Винником было отмыто не менее $4 млрд. Максимальный срок наказания по обвинениям, выдвинутым в США в отношении россиянина, составляет 20 лет лишения свободы.

Генпрокуратура России также направила запрос на выдачу Винника в Россию. В ведомстве отметили, что на родине в отношении Винника расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Согласно версии Генпрокуратуры России, Винник, «действуя путем обмана, посредством сети интернет под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства на сумму более 600 000 руб.» у неназванной организации. 10 августа его объявили в розыск. Останкинский суд Москвы 11 августа заочно арестовал Винника.

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