Путин ответил на вопрос о покупке Tesla

Президент России Владимир Путин, рассказывая о мировом энергобалансе на международном форуме «Российская энергетическая неделя - 2017», пообещал «обязательно задекларировать» электромобиль, если купит его для себя.

«Я имел возможность ездить на электромобиле - наши производители мне такие показывали. Я, конечно, знаком и с производителями американскими, японскими... Должен сказать, что мне нравятся эти машины - они приемистые, юркие, быстрые, эффективные... Но, в конечном итоге, на сегодняшний день более интересное топливо - газомоторное», – сказал Путин.

На вопрос, может ли президент России представить себя за рулем электромобиля Tesla Илона Маска, президент ответил: «Почему нет?» «Мы покупаем то, что нам полезно, и продаем то, что нам выгодно. Что вы думаете, мы будем ездить только на телеге, что ли? Нет, мы уже на телегах не ездим. Или на танках? Танки - хороший выбор», – пошутил президент.