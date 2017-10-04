Бизнес-омбудсмен Титов заявил об увеличении числа арестов предпринимателей

В российских сизо стало больше обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Как передает РАПСИ, это заявил уполномоченный при президенте по защите прав бизнесменов Борис Титов. «Статистика подкачала: количество фигурантов дел по экономическим преступлениям опять выросло. Мы в постоянном режиме взаимодействуем с органами власти и прежде всего с прокуратурой по данному вопросу. Ситуация не улучшается, но работа ведется», - заявил Титов в Центре общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК).

Сопредседатель ЦОП БПК Андрей Порфирьев отметил последние предложения Верховного суда в сфере защиты прав предпринимателей. Порфирьев одобрил законопроект о поправках в УПК, которые могут обязать следователей отчитываться о проделанной работе и действиях, проведенных с участием обвиняемых, при рассмотрении судами ходатайств об аресте и продлении срока содержания под стражей. Коллеги сопредседтеля ЦОП считают, что это правило может игнорироваться на практике, но он лично считает важным сам факт появления законопроекта, который повышает требования к обоснованности ходатайств об аресте.

«Следствие и суды обходят либеральную статью УПК, прибегая к формулировке, что действия обвиняемого не подпадают под понятие предпринимательской деятельности», - заявил на этом же заседании общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей от незаконного уголовного преследования и председатель ЦОП БПК Андрей Назаров. По его словам, арест «также продлевают всякий раз без должного обоснования».

Эксперт ЦОП БПК Елена Овчарова считает шагом назад с точки зрения прозрачности процесса инициативы ВС, предполагающие изготовление полных, мотивированных судебных решений только в предусмотренных случаях, а также расширение возможностей по рассмотрению дел в отсутствие явки сторон. По ее мнению, в данный законопроект заложен высочайший уровень коррупциогенности и в случае его реализации будет сложно отслеживать судебную практику.