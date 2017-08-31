Генпрокуратура отказалась считать предпринимателем арестованного экс-директора «Гоголь-центра»

Преступление, в котором обвиняется бывший генпродюсер АНО «Седьмая студия» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, не относится к предпринимательской деятельности. Как сообщает сайт Совета по правам человека при президенте, это следует из ответа Генпрокуратуры на запрос СПЧ. Надзорное ведомство проинформировало совет о ходе расследования.

«Доводы заявителей о том, что деяния Малобродского относятся к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, проверены и не нашли своего подтверждения», - говорится в ответе Генпрокуратуры.

«Уголовное дело о хищении денежных средств, выделенных Министерством культуры Российской Федерации на развитие и популяризацию современного искусства, в том числе при подготовке и проведении спектакля "Сон в летнюю ночь", совершенном сотрудниками автономного некоммерческого партнерства "Седьмая студия", расследуется Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации», - цитирует СПЧ ответ надзорного ведомства за подписью замгенпрокурора Владимира Малиновского. Он заверил, что Генпрокуратура обеспечивает надзор за ходом и результатами следствия.

СПЧ сообщил, что продолжает следить за этим делом.

Малобродский находится под стражей по обвинению в участии в хищении бюджетных средств, выделенных Министерством культуры «Седьмой студии» по программе поддержки современного искусства «Платформа». По этому же делу проходят директор Российского государственного академического театра им. Федора Волкова Юрий Итин и Нина Масляева, которые в 2011–2014 гг. были гендиректором и главным бухгалтером «Седьмой студии», создатель «Седьмой студии» и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, в розыск объявлена продюсер Екатерина Воронова. Масляева также содержится под стражей, Серебренников и Итин находятся под домашним арестом.

По версии следствия, в 2011 г. Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Минкультуры России выделило на этот проект в 2011–2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для работы по проекту режиссер создал АНО «Седьмая студия», куда пригласил на работу своих знакомых. Как считают в СКР, по указаниям Серебренникова фигуранты дела составляли завышенные сметы по проекту «Платформа», на них просили финансирования у Минкультуры, а затем отчитывались, что деньги расходовались полностью, хотя на самом деле переводили их на счета подконтрольных фирм и уже затем делили и тратили по собственному усмотрению. По подсчетам следствия, режиссер способствовал хищению из бюджета не менее 68 млн руб. Вину признает только бухгалтер.