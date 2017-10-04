Сенаторы могут завершить «российское расследование» до конца года

Комитет сената США по разведке может завершить расследование возможного российского вмешательства в президентские выборы к концу 2018 г. На это все еще надеется председатель комитета Ричард Берр, его цитирует Bloomberg. Он отметил, что вопрос, был ли сговор штаба Трампа с Россией, все еще остается открытым. Найти доказательства этому комитет Берра еще не смог.

Искусственно назначать дату презентации итогового доклада Берр не хочет. Конгрессмен считает важным, чтобы результат расследования стал известен до начала праймериз перед промежуточными выборами в конгресс в 2017 г. «Поверьте, мы представим настолько четкую картину того, что случилось, насколько это возможно», - заверил он.

На 25 октября намечены слушания в комитете с участием Майкла Коэна, давнего адвоката Трампа. Всего на октябрь намечены 25 опросов возможных свидетелей, отметил Берр. От показаний отказался бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, автор скандального, но не верифицированного досье о якобы компрометирующих Трампа российских связях. Берр заявил, что без информации, кто заплатил за это досье и кто стал источником информации, комитет не может его верифицировать, тут расследование зашло в тупик.

На данный момент комитет провел более 100 интервью по этому делу длительностью более 250 часов и проанализировал около 100 000 документов. Берр заявил, что расследование активизируется. Свидетелей, которые еще не выступали перед комитетом, он призвал соглашаться на дачу показаний. Он предупредил, что может вызвать их повесткой, хотя и не может заставить их говорить. Также, по его словам, сенаторам предстоит еще изучить множество документов.

Хотя пока у сенаторов нет даже первых находок, которые бы подтверждали сговор Трампа с Москвой, показывать им нечего, отметил Берр. Однако он предупредил, что нельзя отмахнуться от расследования и верить, что Россия сейчас не пытается внести хаос в избирательный процесс в США, передает Reuters.