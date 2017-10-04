Сенат США пока не обнаружил влияния России на исход выборов президента

Комитет по разведке сената США заявил, что, несмотря на якобы имевшие место попытки России вмешаться в выборы президента, он пока не обнаружил «намека на сговор» соратников Дональда Трампа с Москвой. Об этом его руководитель, республиканец Ричард Бёрр, сообщил в среду на пресс-конференции в Вашингтоне, пишет CNN. Однако этот вопрос до сих пор остается открытым, цитирует его Reuters.

Бёрр подчеркнул, что это пока промежуточные итоги расследования и комитет планирует расширить его, пишет Deutsche Welle. На данный момент комитет провел более 100 интервью по этому делу длительностью более 250 часов и проанализировал около 100 000 документов. По словам Бёрра, в октябре будут проведены еще 25 опросов, поскольку членам комитета нужно собрать дополнительные данные.

Республиканец напомнил, что комитет проводит открытые слушания, на которых будут разбираться материалы по расследованию. Так, 25 октября пройдут слушания с участием одного из советников президента США - Майкла Коэна, а 1 ноября приглашены представители компаний Facebook, Google и Twitter, сообщает «РИА Новости».

Политик также призвал американские официальные лица, которые имеют отношение к процессу выборов, проявлять бдительность из-за действий российской разведки. Он полагает, что она «полна решимости, искусна», а «сотрудникам каждой избирательной кампании и каждых выборов следует всерьез воспринимать» этот факт, передает «Интерфакс».

В настоящее время в США проводится расследование, цель которого - определить, имело ли место вмешательство России в выборы президента Штатов в 2016 г. Российская сторона несколько раз опровергала эти обвинения.