СМИ узнали о желании главы штаба Трампа информировать Дерипаску о выборах в США

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Российский миллиардер Олег Дерипаска Brent Lewin / Bloomberg

Руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт искал выходы на российского миллиардера Олега Дерипаску, чтобы предложить ему информацию о ходе президентской кампании. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на электронную переписку Манафорта с Константином Килимником, курировавшим в его консалтинговой компании работу с европейскими клиентами.

Источники газеты уточнили, что Манафорт просил передать предложение Дерипаске за несколько дней до официального выдвижения Трампа от Республиканской партии. «Если ему нужно, мы сможем организовать закрытые брифинги», – цитирует газета отрывок письма Манафорта от 7 июля 2016 г.

Письма были переданы комитетам конгресса США и команде следователей ФБР, которые расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы в США, указывает The Washington Post. Из писем не следует, что такие брифинги были и что Дерипаска вообще получил это предложение Манафорта. Имя российского предпринимателя в письмах полностью не приводится, авторы упоминают только инициалы «ОВД», говорят источники газеты. Она напоминает, что консалтинговая фирма Манафорта работала на Дерипаску и что российский миллиардер «близок к Кремлю».

Представитель Дерипаски назвала переписку «интригами», характерными для консалтинговой индустрии. Представитель Манафорта Джейсон Малони заявил, что никаких брифингов не проводилось и что в переписке говорилось в основном о «невинном» желании Манафорта выбить долги из клиентов в Восточной Европе.

Американские СМИ не раз писали о контактах Дерипаски и Манафорта. Весной 2017 г. АР сообщало, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн, целью было продвижение интересов российского президента Владимира Путина. Деловые отношения Дерипаски и Манафорта, утверждало агентство, поддерживались как минимум до 2009 г. Дерипаска обвинил АР в клевете и обратился в суд. В его иске говорилось, что он никогда не заключал договоренностей с Манафортом ради продвижения интересов российского руководства и что он порвал отношения с американцами много лет назад.

В конце августа The Wall Street Journal рассказала, что компания Манафорта работала на Дерипаску с 2004 по 2015 г., их сотрудничество касалось Украины, Грузии и Черногории. По данным газеты, это сотрудничество Дерипаски и Манафорта продолжалось дольше, чем считалось ранее, и преследовало еще более амбициозные цели. Источники издания, близкие к конгрессу США, говорят, что конгрессмены заинтересовались этим сотрудничеством. Предложение Дерипаски дать показания о возможном российском вмешательстве в выборы в США взамен на иммунитет они отвергли, утверждают источники.

В последние дни американские СМИ пишут, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США все ближе подбирается к Манафорту. По данным источников The New York Times, следователи из команды Мюллера сообщили Манафорту, что планируют предъявить ему официальное обвинение. Представитель Манафорта отказался это комментировать.

CNN сообщила, что американские спецслужбы вели электронную слежку за Манафортом и до, и после выборов и что якобы некоторые из перехваченных контактов дают почву для опасений, что Манафорт мог призывать Россию вмешаться в выборы в пользу Трампа. Политконсультант потребовал, чтобы минюст США расследовал прослушку ФБР, которую он счел политически мотивированной.

Трамп и Москва не раз отрицали вмешательство России в президентские выборы в США.

Ранее в 2017 г. Манфорт представил правительству США документы о том, что с 2012 по 2014 г. его компания заработала на услугах украинским пророссийским партиям более $17 млн. Из-за того что он не раскрыл полностью данные о работе на Украине, он был вынужден в 2016 г. оставить работу в штабе Трампа.

Дональд Трамп и его связи с Россией