«Открытая Россия» сообщила об обысках у сотрудников по «делу ЮКОСа»

«Открытая Россия» сообщила о начале обысков у сотрудников организации и их родственников по «делу ЮКОСа» 2003 г. 5 октября примерно в 6.30 следователи пришли к главному редактору сайта «Открытой России» Веронике Куцылло с постановлением об обыске. Одновременно обыски начались у родителей председателя движения Александра Соловьева, у сисадмина редакции Артема Минича и у дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина.

Соловьев отметил в Twitter, что учился в 8-м классе, когда было возбуждено дело ЮКОСа.

В 8.00 мск сайт «Открытой России» сообщил, что следователи ушли от Минича и из квартиры родителей Соловьева. По словам Минича, посетители интересовались его фактическим местом проживания. По словам Соловьева, у его родителей при обыске изъяли телефоны, компьютер и цифровой фотоаппарат.

Дело № 18/41-03 было возбуждено по факту причинения руководством компании ЮКОС имущественного ущерба ОАО «Апатит». Это первое, так называемое «материнское» дело ЮКОСа, из него затем были выделены другие, по которым были осуждены сотрудники компании. В первый раз к сотрудникам «Открытой России», возрожденной Михаилом Ходорковским после освобождения, пришли с обысками в декабре 2015 г. Следственные действия проводились, в частности, у пресс-секретаря Ходорковского Кюлле Писпанен и координатора «Открытой России» в Санкт-Петербурге, члена «Парнаса» Натальи Грязневич, члена «Парнаса» Андрея Пивоварова, одного из руководителей сайта «Открытой России» – Рената Давлетгильдеева. Как отмечала тогдашний координатор правозащитной программы «Открытой России» Мария Баронова, некоторые сотрудники, у которых были обыски, в 1994 г., когда происходила приватизация акций «Апатита», были несовершеннолетними.

28 февраля 2017 г. по этому же делу прошел обыск дома у правозащитницы и журналиста Зои Световой, которая сотрудничает с «Открытой Россией». «С точки зрения следствия, из этих похищенных средств происходит финансирование различных организаций, физических лиц, в том числе и Зои Световой, и в целях отыскания разных доказательств и проводится обыск», – сообщала тогда адвокат Анна Ставицкая.