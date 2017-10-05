СБУ выдворила корреспондента НТВ

Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила в Россию сотрудника российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева, сообщается на сайте украинского ведомства.

«Из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины, после проведения соответствующих процессуальных действий сегодня, 5 октября, в четыре утра Немышева принудительно вернули в Россию через пункт «Сеньковка»», — говорится в сообщении СБУ. Спецслужбы называют Немышева «пропагандистом НТВ». Ему на три года запрещен въезд на Украину.

В Киеве 4 октября журналист был задержан полицейскими за мелкое правонарушение, добавили в СБУ. По ее данным, сотрудники полиции нашли у Немышева аккредитационное удостоверение самопровозглашенной ДНР. Это стало основанием для проверки задержанного СБУ, добавили в пресс-службе.

В СБУ добавили, что Немышев с весны 2016 г. работал на неподконтрольной Киеву территории, и обвинили его в подготовке «антиукраинских материалов для СМИ».