В Киеве задержали корреспондента НТВ

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали корреспондента телепрограммы «Центральное телевидение» Вячеслава Немышева.

«Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание», — говорится на сайте НТВ.

С корреспондентом нет связи. Как сообщает НТВ, его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины.

В августе этого года в Киеве была задержана журналистка «Первого канала» Анна Курбатова. Позже ее выдворили из страны.