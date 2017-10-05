В кабинете Улюкаева при обыске нашли слитки драгоценных металлов

По словам прокурора, у Улюкаева были обнаружены пять наручных часов, в том числе брендов «Баухаузе», «Авенсис» и «Филипп Патек», а также слитки драгоценных металлов и около 10 золотых монет разного веса - от 100 г до более 1 кг Е. Разумный / Ведомости

Прокуроры рассказали в Замоскворецком суде Москвы об изъятых при обыске вещах в кабинете бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

По словам прокурора, у Улюкаева были обнаружены пять наручных часов, в том числе брендов «Баухаузе», «Авенсис» и «Филипп Патек», а также слитки драгоценных металлов и около 10 золотых монет разного веса - от 100 г до более 1 кг. Обвинитель уточнил, что в ломбарде оценили стоимость изъятых часов в чуть более 1 млн руб.

Из сейфа в кабинете также изъяли $250 000. Вместе с тем обнаружены франки, рупии, динары, драхмы, белорусские рубли и другие валюты, сумма которых гособвинителем озвучена не была.

Кроме того, прокурор сообщил, что в ходе обыска у Улюкаева изъяты флэш-накопители, три iPad, сотовый телефон, два кошелька с деньгами, визитки, банковские карты, справки по счетам, соглашение со Сбербанком, ежедневники, документы, в том числе план графика по отчуждению акций «Башнефти».

Адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе заявила, что прокуратура играет на публику, оглашая в Замоскворецком суде Москвы полный список арестованного имущества подсудимого. Как передает ТАСС, она отметила, что ее подзащитный - нумизмат и обеспеченный человек и все его имущество было заработано законно.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в $2 млн у «Роснефти». Свою вину он не признает. Он был задержан в офисе компании 14 ноября 2016 г., а на следующий день арестован и отправлен в отставку «в связи с утратой доверия». Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. Также были арестованы деньги и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн руб. и счета экс-министра в банках.

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