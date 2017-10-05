Путин назвал знаковым событием визит короля Саудовской Аравии

Президент Владимир Путин уверен, что визит в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда послужит толчком для развития межгосударственных отношений. Как сообщает ТАСС, он сказал это в ходе встречи глав государств в узком составе. Король прибыл в Россию 4 октября вечером.

Путин поблагодарил монарха за принятие приглашения. «Это первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию, - сказал он. - Уже само по себе это очень знаковое событие».

Президент напомнил о долгой истории двусторонних отношений. 90 лет назад, в 1926 г., Советский Союз стал первым государством, которое признало королевство, образованное отцом нынешнего монарха Абдель Азизом бен Саудом.

5 октября в Москве проходит российско-саудовский инвестиционный форум. Выступая на этом мероприятии, министр энергетики России Александр Новак отметил, что отношения между Россией и Саудовской Аравией вышли на принципиально новый уровень и что за семь месяцев 2017 г. взаимный торговый оборот вырос примерно на 50%. «Активную динамику демонстрируют контакты по парламентской линии, интенсивный диалог ведут деловые круги наших стран», - заявил он.

По словам министра, впервые в истории в Россию приехала настолько представительная делегация из Саудовской Аравии - около 200 представителей и 85 руководителей крупных компаний.

Новак также сообщил, что Москва и Эр-Рияд планируют создать рабочую группу для устранения препятствий в двустороннем сотрудничестве, в том числе администртивных барьеров в бизнесе.

«Экономики России и Саудовской Аравии в чем-то похожи - для обеих важен топливно-энергетический сектор. Когда цена на нефть упала более чем вдвое, мы пережили мощнейший шок», - обратил внимание на этом же форуме министр экономического развития России Максим Орешкин. Он напомнил, что для России ситуация оказалась еще сложнее, чем для Саудовской Аравии, - России пришлось приспосабливаться не только к низким ценам на нефть, но и к внешним вызовам - западным санкциям. Тем не менее, по его словам, стране удалось избежать сильного падения ВВП и восстановить макроэкономическую стабильность и даже выйти на траекторию устойчивого роста.