Россияне смогут гастролировать на Украине только с разрешения местных спецслужб

Верховная рада Украины приняла в четверг законопроект о гастрольных мероприятиях, который указывает, что российские исполнители имеют право гастролировать на территории страны только после согласования со Службой безопасности Украины (СБУ). За принятие документа проголосовали 232 народных депутата (при необходимом минимуме в 226 голосов), сообщает «Интерфакс».

Законопроект запрещает проведение гастрольных мероприятий, если в нем участвует артист, внесенный в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме того, в документе говорится, что организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом, отмечает «РИА Новости Украина».

Документ еще должен быть подписан президентом Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в прессе.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину в связи с тем, что посещали Крым. Украинские власти создали список артистов, выступления в стране которым запрещены. В нем находятся сейчас более 140 российских артистов, периодически он пополняется.