Трансляция выступления Самойловой будет нарушать закон – вице-премьер Украины

Вице-премьер Украины Вячеслав Куриленко заявил, что видеотрансляция выступления россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2017» будет нарушать действующее законодательство страны. «Гастроли, равно как и телепередачи с участием персон нон-грата, запрещены на Украине», - написал он в своем аккаунте в Twitter. По мнению Куриленко, единственное решение — сменить участника от России.

Сегодня, 23 марта, организаторы «Евровидения» предложили «Первому каналу» организовать удаленную трансляцию выступления Самойловой.