РБК: секретарем генсовета «Единой России» может стать Андрей Турчак

Губернатор Псковской области Андрей Турчак может стать секретарем генсовета «Единой России», пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

По словам одного из них, на данный пост есть и другие претенденты, но Турчак имеет наибольшие шансы занять этот пост. Как отмечают источники, чтобы занять новый пост, Турчаку придется уйти с поста губернатора. Назначение может произойти в самое ближайшее время, рассказал один из источников. О том, что новым секретарем генсовета станет «один из губернаторов», РБК также заявил федеральный чиновник.

На данный момент секретарем генсовета партии является Сергей Неверов. Как писали накануне «Ведомости», Неверов может занять должность лидера думской фракции партии власти после назначения прежнего главы фракции Владимира Васильева исполняющим обязанности главы Дагестана.