«Единая Россия» готова встроиться в президентскую кампанию

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Государство должно внушать доверие, считают авторы доклада о государственном устройстве России Пресс-служба президента России

Итоги муниципальных выборов в Москве стали одной из главных тем прошедшего в понедельник заседания бюро высшего совета «Единой России», сообщил секретарь генсовета партии Сергей Неверов: «Бюро поставило задачу проанализировать детально те участки, где мы уступили. Посмотрим внимательно работу первичных и местных отделений, крайне важно понять причину». По словам собеседника в партии, председатель бюро высшего совета Борис Грызлов был очень недоволен результатами этих выборов, поэтому Неверову поручено разобраться в причинах. Члена бюро, мэра Москвы Сергея Собянина на заседании не было. Неверов также напомнил, что в декабре Совет Федерации назначит выборы президента, после чего партия соберет съезд и обсудит программу и свое участие в кампании.

Цикл во благо Вопросами благосостояния и социально-экономического развития занимается группа бывшего пермского губернатора Олега Бударгина. По его мнению, «качество жизни должно соответствовать новому технологическому циклу», который формирует «новые, жесткие вызовы в экономике».

Кроме того, единороссы обсудили тезисы докладов рабочих групп, которые на следующем заседании бюро будут представлены председателю партии Дмитрию Медведеву (представить окончательные версии предполагается до 5 октября). Один из докладов посвящен внешней политике: акцент в нем сделан на будущем России и ее месте в мире, пояснила член профильной рабочей группы Вероника Крашенинникова, особенно подчеркнув «спрос на справедливость». Наконец, группа под руководством экс-депутата Госдумы Владимира Плигина готовит доклад «Государственное и политическое устройство», в котором первоочередной задачей названо «предотвращение неконтролируемых процессов». По мнению экспертов, для этого необходимо, чтобы государственные институты базировались на ценностной триаде «Справедливость. Ответственность. Доверие» (ранее РБК сообщал, что главными слоганами президентской кампании могут стать «справедливость, доверие и уважение». – «Ведомости»), а главными инструментами вместо контроля и логики рыночной эффективности должны стать развитие человека и объединяющие граждан ценности.

Как пояснил член бюро Юрий Шувалов, партия надеется, что доклады будут интегрированы в президентскую кампанию, но бюро – не единственный партийный орган, который занимается предложениями по программным документам: над этими вопросами работает и программная комиссия под руководством Медведева. Собеседник в партии отмечает, что созданием смыслов всегда занимались в администрации президента, и подчеркивает, что партия готова встроиться в кампанию «операционно»: организовать съезд, собрать подписи, мобилизовать людей. «Мы ждем сигнала, а Грызлов действует по собственной инициативе», – полагает он. «Грызлов действует в рамках решений, принимаемых на бюро высшего совета, более того, он выступал с темой групп на программной комиссии», – возражает Шувалов.

Программные документы в российской традиции делятся на два типа – содержащие последовательность действий или общеидеологические концепты, считает политолог Михаил Виноградов: «Первые ярче, но редко сбываются, поскольку их реализация возможна только при условии постановки целей, а «цель» – слово, почти запрещенное в подобных документах». Вторые носят более ритуальный характер, не содержат особого инструментария и трудны для пересказа даже их авторами, продолжает эксперт. В данном случае это ритуальное присоединение к заявленным администрацией президента ценностям «справедливости» и «доверия» (причина замены «уважения» «ответственностью» не разъяснена), не предполагающее, что у документа будут читатели и ретрансляторы, и по жанру напоминающее скорее тост, резюмирует Виноградов.