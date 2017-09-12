«Коммерсантъ» рассказал о стратегии предвыборной кампании Путина

Процедура выдвижения действующего президента Владимира Путина в качестве кандидата на новый срок будет проходить в два этапа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента. Эту информацию подтвердили и источник в Кремле. Стратегия президентской кампании обсуждалась на прошлой неделе на закрытых совещаниях в политическом блоке Кремля, сейчас она почти готова.

Первый этап выдвижения Кремль планирует на ноябрь. Тогда ожидается принципиальное согласие Путина выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. «Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно»,— говорит собеседник издания. Согласие может быть оформлено как ответ на просьбу граждан о выдвижении, по аналогии с тем, как это происходит на «прямой линии президента». В числе возможного фона выдвижения издание перечисляет такие события как День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, форум «Сообщество», который традиционно организует Общественная палата (итоговое заседание намечено на 2–3 ноября), День народного единства (4 ноября) и 100-летие революции (7 ноября).

День президентских выборов может быть перенесен на дату подписания договора о присоединении Крыма — 18 марта, отмечает издание.

Второй этап предполагает юридическое выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в кратчайшие сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой. По одной из версий, в сборе подписей может участвовать актив «Единой России», но исключительно в личном качестве как член штаба.