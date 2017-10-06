Шойгу подтвердил полный возврат войск с учений «Запад-2017»

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня подтвердил, что все войска, задействованные в масштабных российско-белорусских учениях «Запад-2017», вернулись в места постоянной дислокации. «Считаем, что цели учения достигнуты. Обращаю особое внимание на то, что все задействованные силы и средства возвращены в пункты постоянной дислокации», - цитирует Шойгу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

По мнению министра, это означает, что все опасения на Западе по поводу агрессивного характера учений «Запад-2017» не оправдались. «Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учения. Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий, - заявил Шойгу. - Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер».

К маневрам в приграничных Псковской, Ленинградской и Калининградской областях и на территории Белоруссии были привлечены, по официальным данным, 12 700 военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, порядка 250 танков, до 200 орудий и минометов и 10 кораблей.

Несмотря на официальные заверения Москвы о сугубо оборонительном характере маневров, они вызвали нервозность в НАТО и соседних с Россией и Белоруссией Польше, Украине и странах Балтии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в частности, заявил в интервью «РИА Новости», что Россия в последние годы скрывает масштабы своей военной активности, в том числе, занижает численность участвующих в маневрах войск, чтобы не приглашать иностранных наблюдателей.