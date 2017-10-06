В Кремле прокомментировали решение Нобелевского комитета по премии мира

В Кремле не расстроились по поводу того, что президенту России Владимиру Путину не присудили Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь России Дмитрий Песков. По его словам, Путин номинировался на премию, но она не была ему присуждена, пишет «Интерфакс».

Как отмечает «Лента.ру», Песков подчеркнул, что нужно с уважением относиться к решению комитета по присуждению премии мира международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN. «Хорошо известна наша позиция, которая неоднократно озвучивалась президентом [России Владимиром] Путиным в отношении важности и безальтернативности ядерного паритета, который чрезвычайно важен с точки зрения международной безопасности, международной стабильности», - напомнил он.

Ранее 6 октября стало известно, что Нобелевскую премию мира получила организация ICAN, которая борется за запрещение ядерного оружия. Организация начала работать в 2007 г., и за последние десять лет она провела несколько резолюций в ООН, касающихся ядерного разоружения.