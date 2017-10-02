Нобелевская премия по медицине присуждена за изучение суточных биоритмов

Нобелевская премия 2017 г. по медицине присуждена американцам Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу. Они награждены за открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточные биоритмы организмов. Их открытия объясняют, как растения, животные и человек приспосабливают свои биоритмы к движению Земли, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

На примере дрозофилы ученые выделили ген, который контролирует нормальные биоритмы организма. Они выяснили, что этот ген контролирует белок, который накапливается в клетках за ночь и расходуется в течение активной части суток. Затем они описали механизм, который регулирует этот процесс внутри клетки. Сейчас считается, что биологические часы работают по такому же принципу и в более сложных организмах, в том числе у человека.

Джеффри Холл и Майкл Росбаш работают в Брандейском университете в Массачусетсе, Янг – в нью-йоркском Университете Рокфеллера.

В 2016 г. Нобелевская премия по физиологии была присуждена молекулярному биологу Ёсинори Осуми (родился в 1945 г. в Фукуоке, Япония) за открытие и описание механизмов деградации белков при аутофагии.

В 2017 г. нобелевский фонд впервые с 2001 г. увеличил размеры премий, выплачиваемых лауреатам. Она увеличена на 12,5% – с 8 млн до 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). В 2012 г. фонд снизил награду с 10 млн до 8 млн шведских крон, чтобы избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе.