Срок ареста Навального оставлен без изменений

Срок ареста оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 20 суток в административном порядке, оставлен без изменения. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. «Наказание остается без изменений - 20 суток», - написала она в своем Twitter.

В ходе заседания Мосгорсуда по апелляции стороны Навального оппозиционер заявил, что «прекрасно понимает», что его хотят продержать взаперти «как можно больше и особенно 7 октября».

Навальный планировал 7 октября - в день 65-летнего юбилея Владимира Путина - приехать на «встречу с избирателями» в Санкт-Петербург. Администрация города отказалась согласовывать мероприятие, поэтому Навальный призвал выйти на несогласованный митинг на Марсово поле. Полиции дана установка на жесткие действия в случае нарушения закона на Марсовом поле 7 октября, сообщал «Интерфакс». Власти города заявили, что на объекте начались работы по благоустройству, но в выходные сквер будет открыт для посещения.

Штабы Навального, которые открыты в 80 городах, 7 октября организуют пикеты. Проведение пикетов не согласовали в Калуге, Кемерове, Томске, Воронеже, согласованы пикеты в Екатеринбурге.

Второго октября Симоновский райсуд Москвы отправил Навального под административный арест на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Протоколы за нарушение правил публичных мероприятий уже составлялись на Навального после несанкционированных акций 26 марта, 12 июня и «агитационного субботника» 8–9 июля.