Обыск в штабе Навального проводится из-за нападения на его соратника Ляскина

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в столичном штабе Алексея Навального по делу о нападении на соратника оппозиционера Николая Ляскина, передает «Интерфакс». Ляскин является координатором московского штаба.

«Следователи считают, что там могут, возможно, находиться предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела», - пояснил адвокат. По его словам, полицейские пришли в офис приблизительно в 15.30 мск.

Ранее в Twitter московского штаба появилось сообщение о проведении обысков. На тот момент причина обысков не сообщалась.

В свою очередь Ляскин подтвердил факт появления полицеских в штабе. 15 сентября он подал заявление в полицию о нападении неизвестного мужчины на него. На проспекте Мира его со спины ударили железной трубой. Нападавший скрылся.