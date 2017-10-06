Глава предвыборного штаба Навального арестован на 20 суток

Руководитель предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков арестован на 20 суток, сообщил он сам на своей странице в твиттере. «Опять 20 суток! Теперь с 5 октября», - написал он.

Волков был задержан в Москве днем 5 октября, примерно через два часа после того как Мосгорсуд отменил решение о его административном аресте, а он сам был освобожден.

Накануне Симоновский районный суд Москвы признал Навального и Волкова виновными в «неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии» и арестовал обоих на 20 суток. Апелляция Навального назначена на пятницу, 6 октября.

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов пояснил, что Волкову вменяется в вину повторное нарушение порядка проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщил «Интерфакс». «Виновен: разместил два твита с ссылками на публикации Навального, чем организовал митинг 7.10 на Пушкинской площади города Москвы!» - пояснял ранее сам Волков в своем твиттере. Глава штаба Навального считает, что власть заинтересована в его отсутствии в Москве 7 октября.

Ранее Волков сообщил о задержали нескольких региональных координаторов ФБК , и нескольким дали повестки.