Руководителя штаба Навального задержали вскоре после освобождения

Руководителя федерального предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова задержали через несколько часов после освобождения из-под ареста по решению суда. Это подтвердил адвокат ФБК Навального Иван Жданов. Волков доставлен в московское ОВД «Преображенское».

Сегодня около 13.00 мск Мосгорсуд отменил решение об административном аресте Волкова. «Волков отпущен из-под ареста. Дело возвращают в Нижний Новгород», - сообщил Жданов. Оппозиционера освободили после обжалования решения об аресте в Мосгорсуде, сообщил телеграм-канал «Команда Навального».

В понедельник Симоновский районный суд Москвы признал Навального и Волкова виновными в «неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии» и арестовал обоих на 20 суток. Апелляция Навального назначена на пятницу, 6 октября.