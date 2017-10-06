Михаил Исаев досрочно сдал депутатский мандат

Член фракции «Единая Россия» Михаил Исаев решил досрочно сложить полномочия депутата, передает ТАСС со ссылкой на проект постановления. Исаев также является членом комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ.

Исаев был избран от Балашовского одномандатного избирательного округа № 165 (Саратовская область). Заявление о сложении полномочий он подал 3 октября. Вопрос об уходе Исаева будет рассмотрен депутатами на заседании 11 октября.

По закону «О выборах депутатов Госдумы» при досрочном сложении депутатских полномочий ЦИК назначает в округе дополнительные выборы.