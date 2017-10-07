В Киргизии возбуждено уголовное дело по факту гибели вице-премьера в ДТП

МВД Киргизии возбудило в субботу уголовное дело по факту автоаварии, в которой погиб вице-премьер Темир Джумакадыров, а также его помощник. Об этом рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.

Дело возбуждено по ст. 281 Уголовного кодекса Киргизии - «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств».

По предварительным данным, Джумакадыров погиб после лобового столкновения автомобиля Toyota, в котором он находился, с груженым «Камазом». За рулем второй машины находился водитель 1992 года рождения. Политик направлялся в Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков к выборам президента республики 15 октября.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил в субботу, что Джумакадыров «был одним из успешных руководителей республики, ему было всего 38 лет». Он курировал в правительстве вопросы безопасности.

Атамбаев признался, что прочил погибшего в президенты Киргизии. По его словам, вице-премьер являлся одним из лучших его воспитанников, пишет «РИА Новости». Президент добавил, что Джумакадыров относился ответственно и принципиально к организации честных и прозрачных выборов в республике.

По факту этого происшествия со смертельным исходом будет возбуждено уголовное дело, рассказал ТАСС пресс-секретарь киргизского МВД Бакыт Сейитов.

Также правительство Киргизии создало оргкомитет по организации похорон политика, сообщили агентству в аппарате киргизского кабмина.