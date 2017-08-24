Papa John's откроет пиццерии в Казахстане, Киргизии и Польше

Компания PJ Western, владелец мастер-франшизы бренда Papa John's в России и Белоруссии, будет развивать сеть пиццерий в Казахстане, Киргизии и Польше. Соглашение об этом было подписано с Papa John's International, Inc., сообщила PJ Western.

Первая пиццерия Papa John's откроется в Алма-Ате осенью 2017 г.

В планах сети до 2022 г. - открыть 16 ресторанов в Казахстане.

Первый ресторан в Киргизии планируется открыть в IV квартале 2017 г. Приоритетные города для развития в этой стране - Ош и Бишкек, в последнем компания планирует открыть шесть пиццерий в течение следующих трех лет.

В Польше PJ Western планирует открыть 23 ресторана за пять лет и рассчитывает занять лидирующую позицию по доставке пиццы на этом рынке.

Первый ресторан Papa John's в России был открыт в декабре 2003 г. К 2017 г. PJ Western стала одним из крупнейших франчайзинговых предприятий Papa John's в мире. Ранее компания объявила о планах увеличить сеть в России до 150 ресторанов к концу 2017 г.