В Петербурге прошла акция памяти Политковской

В Санкт-Петербурге прошла в пятницу акция памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в 2006 г.

Ее участники собрались у Соловецкого камня на Троицкой площади. Через Неву находится Марсово поле, где назначена акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Положить цветы к Соловецкому камню и зажечь лампадки, почтив память Политковской, собралось более сотни человек, отмечает «Фонтанка.ру».

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 г. в подъезде своего дома. 9 июня 2015 г. Мосгорсуд назначил предполагаемому посреднику Лом-Али Гайтукаеву и исполнителю Рустаму Махмудову пожизненные сроки, Ибрагиму Махмудову – 12 лет лишения свободы, Джабраилу Махмудову – 14 лет, бывшему полицейскому Сергею Хаджикурбанову – 20 лет колонии строгого режима.

Экс-милиционер Дмитрий Павлюченков в декабре 2012 г. был приговорен к 11 годам колонии. Он полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела, став основным свидетелем обвинения. Как полагает следствие, Павлюченков по заказу Гайтукаева следил за журналисткой, за что получил вознаграждение - $150 000.