СКР проводит проверку обстоятельств смерти организатора убийства Политковской

Следственный комитет России проводит доследственную проверку обстоятельств смерти Лом-Али Гайтукаева, осужденного за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

«В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причины смерти мужчины, проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СУ СКР по Вологодской области.

По данным СКР, Гайтукаев скончался 10 июня 2017 г. в расположенном в Вологде медицинском учреждении ФСИН России.