ФСИН подтвердила смерть Гайтукаева, осужденного за убийство Политковской

ФСИН подтвердила информацию о смерти Лом-Али Гайтукаева, осужденного за посредничество в организации убийства журналистки Анны Политковской. Он умер в исправительной колонии № 5 в Вологодской области 10 июня в больнице для осужденных, сказал ТАСС дежурный управления ФСИН по региону. По его словам, причиной смерти стала болезнь. Ранее о смерти осужденного сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Затем эту информацию «Кавказскому узлу» подтвердила его адвокат.