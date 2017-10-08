В Барселоне проходит митинг против независимости Каталонии

На улицы Барселоны вышли десятки тысяч человек, которые выступают за единство Испании и против независимости Каталонии. Об этом сообщает в воскресенье BBC News.

Собравшиеся на митинге люди несут в руках испанские и каталонские флаги. Демонстранты также выкрикивают лозунги «Я - испанец» и «Каталония - это Испания».

Как передает корреспондент РБК, митингующие также скандируют: «Пучдемона - в тюрьму». Вся Испания ожидает во вторник выступления президента женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, который обещал провозгласить независимость Каталонии.

По информации El Pais, в конце демонстрации экс-председатель Европарламента Хосеп Боррель и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса должны зачитать манифест.

В субботу выступающие за единство Испании также устроили шествия в других городах страны, в том числе в Мадриде.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что он не собирается допускать объявления независимости Каталонии. По его мнению, власти региона должны отменить результаты референдума, иначе ситуация будет становиться только хуже.

Референдум по вопросу независимости Каталонии состоялся 1 октября. За отделение региона от Испании проголосовали более 90% каталонцев. Явка при этом составила 42%. Против отделения от Испании проголосовали 7,83% - около 177 500 человек.