Лидер Каталонии обвинил короля Испании в игнорировании мнения миллионов подданных

Презиент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон ответил королю Испании Филиппу VI, не признавшему референдум о независимости провинции. «Вы разочаровали многих людей в Каталонии», приводит La Vanguardia выдержки из телеобращения Пучдемона. Он отметил, что подданные ждали от короля «обращения к диалогу и соглашению», а на деле получилось, что тот «сознательно игнорирует миллионы каталонцев, которые думают не так как правительство». Сыграть смягчающую и консолидирующую роль у монарха не получилось, заключил лидер каталонцев.

Накануне Филипп VI выступил с чрезвычайным телеобращением к подданным, в котором обвинил власти Каталонии в нарушении испанской конституции. Король подчеркнул твердую «приверженность короны конституции и единству Испании». Он также указал на риски экономической нестабильности, связанные с последствиями референдума.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. При явке 42% около 90% проголосовавших высказалось за отделение. Пучдемон пообещал провозгласить независимость в ближайшие дни. В Каталонии проходит всеобщая забастовка