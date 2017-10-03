Король Испании заявил о нарушении властями Каталонии конституции

Король Испании Филипп VI считает, что каталонские власти нарушают конституцию страны и устав региона. Спустя два дня после референдума монарх выступил с официальной позицией по данному вопросу. Его речь транслировал сайт королевского дворца.

Филипп VI также заявил, что каталонцы могут рассчитывать «на полную поддержку других испанцев». Он также упомянул о «твердой приверженности короны конституции и единству Испании».

Во вторник, 3 октября, в Каталонии началась всеобщая забастовка.