Король Испании заявил о нарушении властями Каталонии конституции
Король Испании Филипп VI считает, что каталонские власти нарушают конституцию страны и устав региона. Спустя два дня после референдума монарх выступил с официальной позицией по данному вопросу. Его речь транслировал сайт королевского дворца.
Филипп VI также заявил, что каталонцы могут рассчитывать «на полную поддержку других испанцев». Он также упомянул о «твердой приверженности короны конституции и единству Испании».
Во вторник, 3 октября, в Каталонии началась всеобщая забастовка.