Каталония намерена провозгласить независимость в ближайшие дни

Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон в интервью BBC пообещал, что автономия провозгласит свою независимость от Испании в течение нескольких дней. «Правительство [Каталонии] начнет работать в конце этой недели или в начале следующей», - сказал он.

Если Мадрид предпримет попытку вмешаться в ситуацию и взять каталонское правительство под свой контроль, «это будет ошибка, которая изменит все», - подчеркнул Пучдемон.

1 октября в Каталонии состоялся референдум, на который был вынесен вопрос о независимости от Испании. В нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, явка составила 42%. За отделение от Испании высказались 90% проголосовавших. Мадрид не признал референдум.

Король Испании Филипп VI заявил, что каталонские власти нарушают конституцию страны и устав региона. Он отметил «твердую приверженность короны конституции и единству Испании».

Во вторник, 3 октября, в Каталонии началась всеобщая забастовка.