Полиция задержала 14 человек у здания Госдумы в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали у здания Государственной думы в Москве 14 человек. Из них семеро являются несовершеннолетними. Все задержанные, как сообщает ОВД-инфо, были доставлены в автозаке к ОВД «Красносельский».

Ранее в воскресенье «Эхо Москвы» сообщало о трех задержанных у здания Госдумы. Полицейские объяснили их задержание антитеррористическими мерами.

8 октября также стало известно о задержании девяти человек на Манежной площади в Москве. Ими оказались сторонники оппозиционера Алексея Навального, которые в воскресенье снова вышли на акцию в поддержку политика.

Координатор штаба Навального в Москве Николай Ляскин заявил «Эху Москвы», что эти акции штаб никак контролировать не может, «это сами люди выходят». «Я не уверен, что это суперправильно, но и запретить мы это тоже не можем», - отметил он.