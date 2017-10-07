Навальный назвал хорошими результаты акций протеста в городах России

Оппозиционер Алексей Навальный, который в настоящий момент находится в спецприемнике, заявил, что несмотря на то, что акции его сторонников были сделаны «на скорую руку», их результаты оказались хорошими. Об этом сообщает в субботу корреспондент «Дождя» и член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Когершын Сагиева, которая посетила Навального.

По словам Навального, его штаб пытается помочь задержанным во время акций, но возможности для этого «не такие большие». «Стараемся как можем», - добавил он.

Политик также выразил мнение, что задержания участников акций свидетельствуют о том, что власть «продолжает закручивать гайки».

Сегодня в различных городах России состоялись акции в поддержку Навального. Основным требованием собравшихся являлся допуск оппозиционера, а также других политиков к выборам президента. Многие акции не были согласованы с властями.