В Москве прошла акция в поддержку Навального

По данным столичной полиции, она собрала около 700 человек

Акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Москве Ivan Sekretarev) / AP

В Москве завершилась протестная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам руководителя московского штаба политика Николая Ляскина, «народу было прилично, несмотря на плохую погоду», однако приблизительное число участников он назвать затруднился. По данным ГУ МВД по Москве, она собрала около 700 человек. Сам Навальный участие в акции не принял, поскольку находится под административным арестом.

Сначала сторонники Навального собрались на Пушкинской площади, держа плакаты со статьями Конституции и требованиями допустить Алексея Навального к выборам, сообщал корреспондент «Ведомостей». Толпа скандировала традиционные лозунги: «Россия будет свободной», «Путин - гарант коррупции», «Россия без Путина», а также «Свободу Навальному», «С днем рождения». Напомним, что 7 октября - день рождения президента России Владимира Путина. При этом за памятником поэту Александру Пушкину у памятного камня на месте, где стоял Страстной девичий монастырь, шесть человек читали молитву.

Полиция предупреждала протестующих о том, что акция не согласована с органами исполнительной власти и требовала не мешать проходу граждан. Как сообщил «Интерфакс», несколько человек с плакатами были задержаны.

В 15.00 сторонники Навального двинулись от Пушкинской площади в сторону Тверской площади, держа в руках флаги, шарики с уточками и скандируя «Идем гулять», «Путин - вор», «Это наш город». Дойдя до Госдумы, толпа снова начала выкрикивать лозунги. Часть людей собралась у входа в Госдуму со стороны Георгиевского переулка, часть двинулась вновь в сторону Пушкинской площади.

Это третья несогласованная акция в Москве за последние восемь месяцев. Две другие акции собрали существенно больше народа. По данным столичной полиции, на акции 26 марта было было 7000-8000 человек, а по данным организаторов акции, до 30 000 человек. Тогда было более 1000 задержанных, сообщал проект «ОВД-Инфо». Акция 12 июня по данным полиции собрала 1800 человек, мэрия сообщала о 5000 участниках, по мнению организаторов - не менее 8000 человек.

Акция в поддержку Навального в Москве

Ранее сторонники Навального вышли на акции в других городах России.

В Кемерово поддерживающие политика граждане провели пикет в Заводском районе и акцию в Центральном районе города. Руководитель кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова рассказала «Интерфаксу», что митинг не требовал согласования, поскольку люди собрались в гайд-парке. Однако, по ее словам, в субботу «мэрия решила согнать сюда технику (тракторы и машины - мойщики улиц)». По мнению Пахомовой, это было сделано с целью помешать мероприятию, поэтому она написала заявление в полицию с требованием проверить факт воспрепятствования. Акции в Кемерово прошли без задержаний, отмечает агентство.

Пикет в Барнауле также состоялся без задержаний. Председатель «Партии прогресса» в Алтайском крае, член штаба Навального в Барнауле Ольга Фотиева сказала агентству, что первоначально организаторы подавали заявки на проведение акций в центре города, однако им было отказано «якобы в связи с тем, что территории уже заняты». В результате они смогли согласовать «место не в центре города». Она добавила, что мероприятие прошло у стен дома культуры «Южный».

О задержаниях сообщали сотрудники штаба Навального в Самаре. В частности, как пишет агентство «Интерфакс», во время не согласованного с властями города митинга были задержаны четыре человека. Организатор акции - сотрудник штаба оппозиционера Егор Алашеев на акцию не пришел . Он рассказал агентству, что был задержан правоохранительными органами и находится в отделении полиции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае нарушений во время проведения несанкционированных акций 7 октября будут приняты меры в соответствии с законодательством. «Здесь все достаточно очевидно», - заметил он.

Ремонт на Марсовом поле накануне акции Навального