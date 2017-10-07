В Москве началась акция в поддержку Навального

Несанкционированная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального началась в пятницу на Тверской улице в Москве.

Как передает корреспондент «Ведомостей», на Пушкинской площади начинают собираться люди. Полиция просит граждан расходиться и не мешать «проходу граждан».

В пятницу митинг также должен состояться в Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Как и в Москве, акция не была согласована администрацией города.

Ранее сторонники Навального вышли на акции в других городах России. Основными требованиями сторонников Навального являются политическая конкуренция, допуск на президентские выборы политика и других кандидатов. Как ожидается, митинги должны пройти в общей сложности в 80 городах страны.