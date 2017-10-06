В штабе Навального сообщают о завершении обыска

Обыск в московском штабе оппозиционного политика Алексея Навального окончен. Об этом в Teitter написал замруководителя штаба Виталий Серуканов.

«Обыск и изъятие закончены», - отметил он. Его собираются допросить в качестве свидетеля по делу о нападении на руководителя столичного штаба Навального Николая Ляскина, написал он в Twitter.

В штабе «Интерфаксу» рассказали, что во время обыска был изъят весь агитационный материал, в том числе наклейки, газеты, листовки и таблички. Обыск начался приблизительно в 15.30 мск и длился более пяти часов.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов ранее рассказал агентству, что обыск проводился по делу о нападении на Ляскина. «Следователи считают, что там могут, возможно, находиться предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела», - говорил он.