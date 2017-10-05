Следователи снова пришли с обысками в «Открытую Россию»

Работа «Открытой России» в России может финансироваться за счет денег, вырученных от легализации ранее похищенного имущества, подозревает следствие Максим Стулов / Ведомости

В четверг с 6.30 утра в Москве начались обыски у руководителей и сотрудников «Открытой России» и их родственников. Позднее следователи начали обыски в редакции сайта организации openrussia.org. Как сообщает «Открытая Россия», следственные действия проводятся в рамках материнского «дела Юкоса» № 18/41-03, возбужденного в 2003 г. При обысках у главного редактора сайта «Открытой России» Вероники Куцылло и у других сотрудников организации были «изъяты материалы, представляющие интерес для следствия», сообщил информированный источник ТАСС.

Обыски проводятся дома и по месту работы индивидуальных предпринимателей и «иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Ходорковскому М.Б., Невзлину Л.Б. и другими участниками возглавляемой ими группы», подтвердил Следственный комитет России. Следствие уже получило доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанные с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени «Открытой России» напомнил сайт СКР. Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается, отметило ведомство.

Работа «Открытой России» в России может финансироваться за счет денег, вырученных от легализации ранее похищенного имущества, подозревает следствие. Нынешние обыски СК проводит ради проверки финансирования организации и в рамках расследования, как расхитители имущества ЮКОСа распоряжаются в России незаконно полученными деньгами.

Следствие проверяет обстоятельства хищения акций и денег ЮКОСа и выясняет судьбу похищенного «в связи с международными судебными разбирательствами, инициированными от лица иностранных компаний Халлей Энтерпрайзис Лимитед, Юкос Юниверсал Лимитед и Ветеран Петролеум Лимитед (Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. - Ред.), направленными на принудительное взыскание с Российской Федерации денежных средств в сумме более 50 млрд долларов США».

Проверки проводятся по делу, которое Главное следственное управление СКР расследует в отношении бывших основных акционеров и руководителей ЮКОСа «по факту хищения ими нефти дочерних нефтедобывающих предприятий ЮКОСа и её реализации, хищения акций и денежных средств ОАО «НК» ЮКОС», а также легализации денежных средств, вырученных от реализации похищенного».

Дело № 18/41-03 было возбуждено по факту причинения руководством компании ЮКОС имущественного ущерба ОАО «Апатит». Это первое, так называемое «материнское» дело ЮКОСа, из него затем были выделены другие, по которым были осуждены сотрудники компании. В первый раз к сотрудникам «Открытой России», возрожденной Михаилом Ходорковским после освобождения, пришли с обысками в декабре 2015 г. Как отмечала тогдашний координатор правозащитной программы «Открытой России» Мария Баронова, некоторые сотрудники, у которых были обыски, в 1994 г., когда происходила приватизация акций «Апатита», были несовершеннолетними.

28 февраля 2017 г. по этому же делу прошел обыск дома у правозащитницы и журналиста Зои Световой, которая сотрудничает с «Открытой Россией». «С точки зрения следствия, из этих похищенных средств происходит финансирование различных организаций, физических лиц, в том числе и Зои Световой, и в целях отыскания разных доказательств и проводится обыск», – сообщала тогда адвокат Анна Ставицкая.

По словам руководителя правозащитного проекта «Открытой России» Полины Немировской, обыски проходили с раннего утра в квартире у главного редактора сайта «Открытой России» Вероники Куцылло, у родителей председателя «Открытой России» Александра Соловьева, у руководителя проекта «Открытые выборы» Тимура Валеева, у 18-летней дочери главного редактора проекта Центр управления расследованиями Андрея Коняхина. Также обыски проходят в редакции «Открытой России», в офисах проектов «Открытые выборы», правозащитного проекта организации. Сотрудники «Открытой России» не могут пока связаться с руководителем проекта «Открытая экономика» Юлией Ярош, сказала Немировская.

«Обыски все время проходят накануне каких-то акций. Организацию обыскивали перед акцией "Надоел", теперь, видимо, перед днём рождения Путина», - предполагает Немировская. Алексей Навальный объявил о проведении 7 октября, в день рождения президента, несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. «Открытая Россия» осуществляет юридическую помощь задержанным на акциях.

В апреле 2017 г. Генпрокуратура и Минюст признали нежелательными для России организациями британские движения OR «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» и американский «Институт современной России». По оценке Генпрокуратуры, эти организации проводят «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными», инспирируют протесты и дестабилизацию внутриполитической ситуации в стране. Это «представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства», полагает надзорное ведомство. В июле британская «Открытая Россия» (Otkrytaya Rossia) оспорила решение Генпрокуратуры Минюста в Тверском районном суде.