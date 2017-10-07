В России начались акции в поддержку Навального

Несогласованные акции с требованием допустить оппозиционера к выборам пройдут также в Москве и Петербурге

Акции планируются в 80 городах, где у политика открыты штабы navalny.com

В российских городах стартовали акции с требованием допустить оппозиционера Алексея Навального на президентские выборы. Они планируются в 80 городах, где у политика открыты штабы. Акции уже начались в Хабаровске, Владивостоке, Улан-Удэ, Чите. На пикеты в каждом из этих городов вышли от 20 до 100 человек. В Комсомольске-на-Амуре проходит «прогулка» сторонников Навального, сообщает штаб Навального. В хабаровский штаб Навального утром в субботу пришла полиция, которая сообщила, что некий гражданин написал заявление из-за надписи над дверью штаба «Навальный 2018». Об этом сообщил во «В контакте» координатор штаба Алексей Ворсин.

Днем несанкционированные акции запланированы на Тверской улице в Москве и на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Основными требованиями акций являются политическая конкуренция, допуск на президентские выборы Навального и других кандидатов. Прокуратура Санкт-Петербурга предупредила, что Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы к участию в публичных мероприятиях в форме шествия и митинга на Марсовом поле или Дворцовой площади, однако эти акции не согласованы. «Любые попытки провести несогласованное мероприятие на Марсовом поле или Дворцовой площади – прямое нарушение закона», - говорится в сообщении. Сквер на Марсовом поле 5 октября закрыли на «плановую реконструкцию». В Москве митинг также не был согласован на тех площадках, которые предлагали активисты Навального.

Накануне акций в некоторых штабах Навального прошли обыски и были задержаны несколько координаторов. Так, обыскали московский штаб, поводом стало расследование нападения на руководителя штаба Николая Ляскина, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Также обыски прошли в штабах кампании в Воронеже и Калининграде. За несколько дней до акции на 20 000 руб. была оштрафована руководитель петербургского штаба Навального Полина Костылева за призывы к участию в акции 7 октября. Координатор штаба в Ростове-на-Доне Анастасия Дейнека арестована на пять суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП, на десять суток арестовали координатора штаба в Сочи Константина Зыкова и координатора краснодарского штаба Навального, на восемь - координатора штаба Навального в Смоленске Андрея Волобуева.

В пятницу на сайте Навального появилось сообщение, в котором штаб Навального призвал сторонников выйти на акции: «Мы призываем всех, кто хочет лучшего будущего для нашей страны вне зависимости от политических взглядов и согласия с программой Алексея Навального, выступить единым фронтом за политическую конкуренцию и право всех граждан поддерживать ту избирательную кампанию, какая им нравится и соответствует их взглядам». В заявлении говорится, что необходимо допустить до президентских выборов всех кандидатов, которые хотят в них участвовать. Ролики в поддержку за допуск Навального и других независимых кандидатов на президентские выборы записали режиссер Андрей Звягинцев, документалист Виталий Манский, музыкант Алексей Кортнев.

Сам Алексей Навальный участие в акции не примет, поскольку находится под административным арестом. В понедельник ему дали 20 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП – за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. 29 сентября Навальный был задержан полицией в Москве перед тем, как планировал отправиться на встречу с избирателями в Нижнем Новгороде в ходе своего «предвыборного тура». Руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков также получил 20 суток административного ареста. Администрация Нижнего Новгорода считала митинг несогласованным: организаторам якобы хотели сообщить о невозможности проведения акции в выбранном месте и предложить другое, но те не пришли за ответом. Навальный говорил, что они подавали заявку, администрация города не согласовала предложенное штабом место и предложила несколько других, одно из которых они и выбрали. Осенью Навальный начал «предвыборный тур» по российским городам, в которых у него есть штабы. Он был в Мурманске, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске и других городах. Две недели назад, по словам Леонида Волкова, акции почти перестали согласовывать, предлагали места на окраине городов или неудобное время проведения.

Навальный с соратниками уже проводили в городах России антикоррупционные акции 26 марта и 12 июня. В Москве они были несанкционированными. Акции против коррупции 26 марта прошли в 84 городах. Поводом к ним стал фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» про премьер-министра Дмитрия Медведева. Митинги 12 июня прошли уже в 145 городах.

Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах: по законодательству осужденные за тяжкие преступления лишены пассивного избирательного права и не могут выдвигаться на выборах в течение 10 лет после снятия или погашения судимости. В 2013 г. Навальный был осужден на пять лет условно по делу «Кировлеса». В ноябре 2016 г. президиум Верховного суда отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение, что стало возможным после того, как Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Навального. Таким образом, тогда к нему вернулась возможность баллотироваться на пост президента, и в декабре Навальный заявил о старте своей кампании. Однако уже в феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова вновь приговорил Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса».

Ремонт на Марсовом поле накануне акции Навального